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"القناة 12" الإسرائيلية عن غالانت: لا يعقل أن يصوت المجلس الوزاري المصغر للبقاء في محور فيلادلفيا بينما هناك رهائن أحياء

Lebanon 24
30-08-2024 | 13:49
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