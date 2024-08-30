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"الميادين" عن منصة إعلامية إسرائيلية: انفجار سيارة في محطة وقود في "غوش عتصيون" شمالي الخليل بالضفة
Lebanon 24
30-08-2024
|
16:43
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