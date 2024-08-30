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مصدر مسؤول في الخارجية القطرية: دور قطر كان نقل رسائل بين الأطراف وتسهيل وصول الأفغان إلى وجهتهم النهائية

Lebanon 24
30-08-2024 | 17:36
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