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هيئة البث الإسرائيلية: فرض حصار على الخليل بعد العمليتين في منقطة غوش عتصيون

Lebanon 24
30-08-2024 | 19:06
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