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سكاي نيوز: اشتباكات بين قوة إسرائيلية ومسلحين فلسطينيين لدى محاصرتها منزلا في حي الدمج بمخيم جنين

Lebanon 24
31-08-2024 | 03:29
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