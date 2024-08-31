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يسرائيل هيوم: القيادة الوسطى الإسرائيلية تحذر من أن الضفة الغربية على وشك الانفجار (الجزيرة)

Lebanon 24
31-08-2024 | 06:22
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