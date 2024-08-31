Advertisement

أخبار عاجلة

"الجزيرة" عن "هآرتس": التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى وجود خلية في الخليل تُخطّط لتنفيذ عمليات على نمط عملية غوش عتصيون

Lebanon 24
31-08-2024 | 06:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" عن هيئة البثّ الإسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن إيران قد ترغب بإطلاق صواريخ من أراضيها نحو إسرائيل
lebanon 24
31/08/2024 16:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": يتزايد التقييم بوجود صلة بين العمليتين اللتين وقعتا في "غوش عتصيون"
lebanon 24
31/08/2024 16:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لـ"الجزيرة": الغارة الإسرائيلية في طولكرم استهدفت خلية تابعة لـ"كتائب القسام"
lebanon 24
31/08/2024 16:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن "القناة 13" الإسرائيلية: مدير الموساد قدم بمحادثات الدوحة خريطة تظهر تقليصا كبيرا لوجود الجيش في محور فيلادلفيا
lebanon 24
31/08/2024 16:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:46 | 2024-08-31
08:40 | 2024-08-31
08:37 | 2024-08-31
08:21 | 2024-08-31
08:18 | 2024-08-31
08:16 | 2024-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24