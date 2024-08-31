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الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها في غزة ما دفعها لنقل المعركة إلى الضفة علها تحقق انتصارا (الجزيرة)

Lebanon 24
31-08-2024 | 06:44
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