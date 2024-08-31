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مسؤولون إسرائيليون كبار للقناة 13 الإسرائيلية: المفاوضات على وشك الانفجار وحكومة نتنياهو تعمل على أساس الاعتبارات السياسية

Lebanon 24
31-08-2024 | 13:20
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