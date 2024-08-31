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لافروف: ستعقد روسيا وتركيا وسوريا وإيران اجتماعا في المستقبل المنظور لبحث التطبيع بين أنقرة ودمشق

Lebanon 24
31-08-2024 | 14:26
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