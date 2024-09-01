وسائل إعلام إسرائيلية: تجمع أهالي المحتجزين في غزة يدعو الجمهور الإسرائيلي للخروج في مظاهرات ضخمة وإغلاق البلاد بشكل كامل حتى التوصل لإتفاقية تبادل

Lebanon 24