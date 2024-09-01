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وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني فورا ويتراجع عن القرار الذي اتخذه يوم الخميس

Lebanon 24
01-09-2024 | 02:51
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