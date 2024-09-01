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رئيس بلدية "غفعاتييم" قرب تل أبيب يعلن الإضراب غداً الاثنين احتجاجاً على مقتل الأسرى الستة وعدم التوصل إلى صفقة تبادل

Lebanon 24
01-09-2024 | 05:36
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