جعجع: لن ننسى الياس الحصروني الذي لا يزال بيننا وهو باقٍ معنا إلى أبد الآبدين وتحية لعين إبل ورميش ودبل وعيتا الشعب وقرى مرجعيون تحية للشعب المقاوم الذي يتمسك بأرضه بالرغم من الأوضاع الأمنية

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