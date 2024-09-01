Advertisement

أخبار عاجلة

مقتل شخص وإصابة 12 على الأقل في قصف أوكراني لمنطقة بيلجورود الروسية

Lebanon 24
01-09-2024 | 18:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حاكم بليغورود يؤكد مقتل مدني في قصف أوكراني استهدف المنطقة الروسية
lebanon 24
02/09/2024 03:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن مسؤولين أوكرانيين: مقتل 6 أشخاص على الأقل في اليوم الثاني من الهجمات الروسية على عشرات المناطق الأوكرانية
lebanon 24
02/09/2024 03:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم بيلغورود الروسية: مقتل شخص وإصابة 7 آخرين نتيجة ضربة أوكرانية
lebanon 24
02/09/2024 03:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 5 وإصابة 46 بضربة أوكرانية على بيلغورود
lebanon 24
02/09/2024 03:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:38 | 2024-09-01
18:32 | 2024-09-01
18:19 | 2024-09-01
18:17 | 2024-09-01
18:15 | 2024-09-01
18:14 | 2024-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24