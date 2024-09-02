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مصادر مطلعة على المفاوضات لسي إن إن: إصرار نتنياهو الأخير على البقاء بمحور فيلادلفيا يمثل تغييرًا في الموقف
Lebanon 24
02-09-2024
|
17:42
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