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مصدر طبي للجزيرة: قوات العدو الإسرائيلي تعتدي على مسعفين ومصاب بالضرب قرب مستشفى ابن سينا في جنين

Lebanon 24
03-09-2024 | 01:06
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