بطريركية الأرمن الكاثوليك: لبنان يستقبل جثمان بطريرك الأرمن الكاثوليك الكاردينال كريكور بيدروس أغاجانيان في 12 ايلول وسط احتفال وطني في ساحة الشهداء

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