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رويترز: مسؤولون أميركيون يقولون إن الولايات المتحدة توشك أن تتوصل لاتفاق لمنح أوكرانيا صواريخ كروز بعيدة المدى يمكنها الوصول إلى عمق روسيا

Lebanon 24
03-09-2024 | 10:15
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