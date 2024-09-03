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الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل حول "إعدام رهائن إسرائيليين" خارج إطار القضاء

Lebanon 24
03-09-2024 | 13:01
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