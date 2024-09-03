Advertisement

أخبار عاجلة

مركز الصحفيين الأفغان يدين قيام طالبان بإيقاف بث تلفزيون قندهار الرسمي

Lebanon 24
03-09-2024 | 15:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مركز الصحفيين الأفغان: قيام طالبان بإغلاق تلفزيون قندهار الرسمي انتكاسة خطيرة
lebanon 24
04/09/2024 03:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
طالبان تغلق تلفزيون قندهار الرسمي لبثه صورا "لبشر وحيوانات" اعتبرتها "محرمة"
lebanon 24
04/09/2024 03:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا تضغط على الدبلوماسيين الأفغان من أجل التعامل مع طالبان
lebanon 24
04/09/2024 03:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الألمانية: لا خطوات نحو تطبيع العلاقات مع طالبان رغم عمليات ترحيل المواطنين الأفغان
lebanon 24
04/09/2024 03:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:38 | 2024-09-03
18:37 | 2024-09-03
18:34 | 2024-09-03
18:32 | 2024-09-03
18:29 | 2024-09-03
18:11 | 2024-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24