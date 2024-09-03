Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب يطلب من المحكمة الفيدرالية إعفاءه من المثول وأن ينوب عنه محاموه في جلسة الخميس

Lebanon 24
03-09-2024 | 18:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب ترامب: سنرسل قسما كبيرا من قوات إنفاذ القانون الفيدرالية إلى الحدود (العربية)
lebanon 24
04/09/2024 06:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيّرات الحزب تطلق من البقاع للمرة الاولى والرد انتهى.. جلسة التمديد لليونيفيل الخميس وميقاتي يجهد للابقاء على الصيغة الحالية
lebanon 24
04/09/2024 06:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24
كشف عنه في جلسة مُغلقة... ما هو سلاح ترامب "السريّ" بوجه نتنياهو؟
lebanon 24
04/09/2024 06:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من ترامب بعد مفاجأة المحكمة
lebanon 24
04/09/2024 06:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:17 | 2024-09-03
18:38 | 2024-09-03
18:37 | 2024-09-03
18:32 | 2024-09-03
18:29 | 2024-09-03
18:11 | 2024-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24