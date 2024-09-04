الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أنقرة: زيارتي إلى تركيا وقبلها زيارة الرئيس إردوغان إلى مصر تعكس الإرادة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون (الميادين)

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