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الجيش الإسرائيلي: قصفنا مجموعة مسلحة في مخيم الفارعة في الأغوار الشمالية

Lebanon 24
04-09-2024 | 18:59
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