يديعوت أحرونوت نقلاً عن مصدر أميركي: تمسك نتنياهو بمحور فيلادلفيا جزء من تكتيك تفاوضي خشية من سيناريو حل الحكومة الذي هدد به كل من بن غفير وسموتريتش

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