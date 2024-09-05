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يديعوت أحرونوت نقلاً عن مصدر أميركي: تمسك نتنياهو بمحور فيلادلفيا جزء من تكتيك تفاوضي خشية من سيناريو حل الحكومة الذي هدد به كل من بن غفير وسموتريتش

Lebanon 24
05-09-2024 | 02:10
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"يديعوت أحرونوت" نقلاً عن مصدر مطّلع على المفاوضات: الناس يعتقدون أننا إذا حللنا بنداً واحداً فسوف تكون هناك صفقة ولا يفهمون أن نتنياهو يأتي فوراً ببندٍ آخر (الميادين)
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