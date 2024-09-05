إعلام إسرائيلي: نتنياهو عقد جلسة مناقشة مع المجلس الوزاري المصغّر للبحث في الرد على مقتل الرهائن الإسرائيليين الـ6 الذين عُثر على جثثهم في غزة قبل أسبوع

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