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إعلام إسرائيلي: نتنياهو عقد جلسة مناقشة مع المجلس الوزاري المصغّر للبحث في الرد على مقتل الرهائن الإسرائيليين الـ6 الذين عُثر على جثثهم في غزة قبل أسبوع

Lebanon 24
05-09-2024 | 13:24
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