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هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين: إسرائيل وحماس متمسكتان بمواقفهما وما يجري إحياء للمحادثات بالإنعاش الصناعي

Lebanon 24
05-09-2024 | 13:55
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