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يديعوت أحرونوت: نتنياهو يعقد الليلة مشاورات بشأن اليوم التالي للحرب بحضور كبار قادة الأجهزة الأمنية

Lebanon 24
05-09-2024 | 14:00
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