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ترامب: حققنا السلام في الشرق الأوسط من خلال اتفاقيات أبرهام ولو أكملت رئاستي لوقعت جميع الدول عليها

Lebanon 24
05-09-2024 | 15:02
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