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ترامب: سأقف إلى جانب إسرائيل وأدعم حقها في الدفاع عن نفسها وحربها ضد الإرهاب (الجزيرة)

Lebanon 24
05-09-2024 | 15:13
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