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جون كيربي: لن أخوض في جدال مع نتنياهو واتصالاتنا مع الإسرائيليين مستمرة

Lebanon 24
05-09-2024 | 15:29
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