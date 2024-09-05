Advertisement

أخبار عاجلة

أطباء بلا حدود: استهداف سيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي في جنين وطولكرم أثر بشكل خطير على الأنشطة الطبية

Lebanon 24
05-09-2024 | 17:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مخيم جنين وعدد من الأحياء المحيطة بعد استهداف الاحتلال لخط الإمداد الوحيد
lebanon 24
06/09/2024 02:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي والصليب الأحمر بالتدخل لحماية المؤسسات الطبية مع إعاقة الاحتلال لعمل سيارات الإسعاف
lebanon 24
06/09/2024 02:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات من الجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود يشاركون في العمليات في جنين وطولكرم
lebanon 24
06/09/2024 02:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري عرض مع وفد منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية للحاجات الصحية في صيدا
lebanon 24
06/09/2024 02:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:14 | 2024-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:34 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:16 | 2024-09-05
18:58 | 2024-09-05
18:51 | 2024-09-05
18:41 | 2024-09-05
18:37 | 2024-09-05
18:36 | 2024-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24