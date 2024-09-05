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الأونروا : الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ تشرين الأول 2023

Lebanon 24
05-09-2024 | 18:51
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