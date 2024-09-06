30
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
21
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الصحة بغزة: تطعيم 161 ألفا و188 طفلا في اليوم الأول بالمرحلة الثانية لحملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في محافظات جنوب القطاع
Lebanon 24
06-09-2024
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصحة الفلسطينية: تطعيم 72611 طفلا ضد شلل الأطفال في غزة بأول أيام الحملة
Lebanon 24
الصحة الفلسطينية: تطعيم 72611 طفلا ضد شلل الأطفال في غزة بأول أيام الحملة
06/09/2024 10:03:44
06/09/2024 10:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير المكتب الأممي للشؤون الإنسانية بغزة: الهدنة الإنسانية لبدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ستبدأ في الأول من ايلول (الجزيرة)
Lebanon 24
مدير المكتب الأممي للشؤون الإنسانية بغزة: الهدنة الإنسانية لبدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ستبدأ في الأول من ايلول (الجزيرة)
06/09/2024 10:03:44
06/09/2024 10:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة العالمية لـ"العربية": نطالب بضرورة توفير إسرائيل الحماية لحملات التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة
Lebanon 24
الصحة العالمية لـ"العربية": نطالب بضرورة توفير إسرائيل الحماية لحملات التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة
06/09/2024 10:03:44
06/09/2024 10:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: تم تطعيم أكثر من 160 ألف طفل ضد فيروس شلل الأطفال وسط قطاع غزة خلال اليومين الماضيين (الجزيرة)
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: تم تطعيم أكثر من 160 ألف طفل ضد فيروس شلل الأطفال وسط قطاع غزة خلال اليومين الماضيين (الجزيرة)
06/09/2024 10:03:44
06/09/2024 10:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
26 سنة من الزواج.. مذيع الـ"ال بي سي" ينشر صورة برفقة زوجته: "هالستّ الحلوة بتكون مرتي"
Lebanon 24
26 سنة من الزواج.. مذيع الـ"ال بي سي" ينشر صورة برفقة زوجته: "هالستّ الحلوة بتكون مرتي"
05:50 | 2024-09-05
05/09/2024 05:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التنمر على أسنانه "المتعفنة"... فنان شهير يغير مظهره بشكل ملفت (صورة)
Lebanon 24
بعد التنمر على أسنانه "المتعفنة"... فنان شهير يغير مظهره بشكل ملفت (صورة)
13:00 | 2024-09-05
05/09/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة مطلّقة 3 مرّات بشو أفهم منّي؟".. فنان لبناني يُثير الجدل بتصريحاته شاهدوا ماذا قال (فيديو)
Lebanon 24
"وحدة مطلّقة 3 مرّات بشو أفهم منّي؟".. فنان لبناني يُثير الجدل بتصريحاته شاهدوا ماذا قال (فيديو)
04:20 | 2024-09-05
05/09/2024 04:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة زوجها داني وإبنيها.. شاهدوا كيف احتفلت ميريام فارس بالذكرى العاشرة لزواجها
Lebanon 24
برفقة زوجها داني وإبنيها.. شاهدوا كيف احتفلت ميريام فارس بالذكرى العاشرة لزواجها
09:08 | 2024-09-05
05/09/2024 09:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ وأمطار إبتداءً من الجمعة.. ماذا كشف الأب إيلي خنيصر عن الطقس؟
Lebanon 24
منخفض جويّ وأمطار إبتداءً من الجمعة.. ماذا كشف الأب إيلي خنيصر عن الطقس؟
07:34 | 2024-09-05
05/09/2024 07:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:45 | 2024-09-06
الخارجية الإيرانية ترفض ما وصفته بـ"الادعاءات" الأميركية المتكررة والمتحيزة بشأن تدخلها للتأثير في نتائج الانتخابات
02:25 | 2024-09-06
جماعات مسلحة في ميانمار تتهم الجيش بقتل 11 مدنيا إثر غارات جوية شنتها قواته
01:51 | 2024-09-06
"لبنان 24": غارة إسرائيلية تستهدف بلدة عيترون
01:23 | 2024-09-06
المتحدث باسم الكرملين: روسيا ستُنهي عمليتها العسكرية في أوكرانيا عندما تُحقّق أهدافها
01:10 | 2024-09-06
أوكرانيا تقول إنها أسقطت 27 مسيّرة من أصل 44 أطلقتها روسيا ليلا
00:58 | 2024-09-06
رويترز: حريق في مدرسة بوسط كينيا يحرق 16 طالبا يصعب التعرف إليهم
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
06/09/2024 10:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
06/09/2024 10:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
06/09/2024 10:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24