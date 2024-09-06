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الصحة بغزة: تطعيم 161 ألفا و188 طفلا في اليوم الأول بالمرحلة الثانية لحملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في محافظات جنوب القطاع

Lebanon 24
06-09-2024 | 01:00
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