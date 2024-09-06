Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي وصل إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا للتباحث حول الدفاع الجوي والضربات بعيدة المدى

Lebanon 24
06-09-2024 | 03:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي يصل إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا: نريد قرارات قوية من الحلفاء لشن ضربات بعيدة المدى ضد روسيا
lebanon 24
06/09/2024 12:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي في ألمانيا لحشد حلفائه: نريد قرارات قوية لشن ضربات بعيدة المدى ضد روسيا
lebanon 24
06/09/2024 12:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج من الغرب ليس فقط السماح بتنفيذ ضربات بعيدة المدى على روسيا بل وأيضا لتزويدها بالأسلحة (الشرق)
lebanon 24
06/09/2024 12:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يحث الغرب على رفع القيود المفروضة على الضربات بعيدة المدى نحو العمق الروسي (سكاي نيوز)
lebanon 24
06/09/2024 12:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:34 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:14 | 2024-09-06
05:10 | 2024-09-06
04:58 | 2024-09-06
04:57 | 2024-09-06
04:56 | 2024-09-06
04:33 | 2024-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24