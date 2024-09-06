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زيلينكسي يدعو الدول الغربية إلى تزويد بلاده بمزيد من السلاح والعتاد "من دون تاخير"
Lebanon 24
06-09-2024
|
04:20
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