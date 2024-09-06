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حماس: ندين جريمة جيش العدو باستهدافه للمتضامنة الأميركية إيسينور إزجي إيجي ما أدى إلى استشهادها جنوب نابلس
Lebanon 24
06-09-2024
|
09:27
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