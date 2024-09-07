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فلسطينيون يطلقون النار نحو نقطة عسكرية للجيش الإسرائيلي على جبل جرزيم في نابلس بالضفة الغربية (الجزيرة)
Lebanon 24
07-09-2024
|
11:46
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