المدير الإقليمي للدفاع المدني في النبطية حسين فقيه لـ"لبنان24": شهيدان وجريحان من الدفاع المدني إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة إطفاء في بلدة فرون - جنوب لبنان

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