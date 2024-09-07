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المدير الإقليمي للدفاع المدني في النبطية حسين فقيه لـ"لبنان24": شهيدان وجريحان من الدفاع المدني إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة إطفاء في بلدة فرون - جنوب لبنان

Lebanon 24
07-09-2024 | 12:09
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