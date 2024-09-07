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لخارجية التركية: وزير الخارجية الإسرائيلي لا يتمتع بأي مصداقية حتى داخل حكومة نتنياهو التي ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية

Lebanon 24
07-09-2024 | 13:56
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