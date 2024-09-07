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المتحدث العسكري باسم الحوثيين: الطائرة الأميركية التي أسقطناها هي الثامنة من هذا النوع
Lebanon 24
07-09-2024
|
16:44
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