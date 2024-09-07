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النائب الديمقراطي آدم سميث: يجب محاسبة الجناة في مقتل مواطنة أميركية بالضفة الغربية عبر تحقيق شامل وشفاف (الجزيرة)

Lebanon 24
07-09-2024 | 23:30
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