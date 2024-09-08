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الراعي: الفراغ الرئاسي الذي يبدو متعمدا يترك آثارا سلبية منها عدم انتظام المؤسسات وتفكك الادارات وصولا الى استهداف مراكز مسيحية مارونية

Lebanon 24
08-09-2024 | 03:42
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