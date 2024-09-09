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"رويترز" عن مصادر إستخبارية: يعتقد أن المركز يضم فريقاً من خبراء عسكريين إيرانيين مشاركين في إنتاج الأسلحة

Lebanon 24
09-09-2024 | 03:44
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