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عضو الكنيست نيسيم فاتوري: نتنياهو قال للقيادات العسكرية إنه يجب إنهاء حزب الله في لبنان لأنه الجزء الأقوى من نفوذ إيران في الشمال

Lebanon 24
09-09-2024 | 03:59
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