Advertisement

أخبار عاجلة

عضو الكنيست نيسيم فاتوري: حزب الله ليس مستعدا للتحرك من الحدود اللبنانية لذا علينا مواجهته بشن حرب قوية فقد نفد صبرنا

Lebanon 24
09-09-2024 | 04:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عضو الكنيست نيسيم فاتوري: نتنياهو قال للقيادات العسكرية إنه يجب إنهاء حزب الله في لبنان لأنه الجزء الأقوى من نفوذ إيران في الشمال
lebanon 24
09/09/2024 12:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: المسيّرات كلها عبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية سواء التي عبرت من جنوب النهر أو من شمال النهر أو من البقاع وكلها عبرت بسلام إلى أهدافها المحددة
lebanon 24
09/09/2024 12:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": وحدة الدفاع الجوي تصدت للطائرات الحربية المعادية التي اخترقت حاجز الصوت فوق الاجواء اللبنانية وأجبرتها على الانكفاء والتراجع خلف الحدود داخل فلسطين المحتلة
lebanon 24
09/09/2024 12:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين غربيين: محادثات غير مباشرة بين حزب الله وإسرائيل ستركز أيضا على كيفية ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية
lebanon 24
09/09/2024 12:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:52 | 2024-09-09
04:49 | 2024-09-09
04:45 | 2024-09-09
04:44 | 2024-09-09
04:41 | 2024-09-09
04:21 | 2024-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24