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إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتقال مقيم فلسطيني غير شرعي على الطريق 6 للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ هجوم

Lebanon 24
09-09-2024 | 06:08
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