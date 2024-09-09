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أمين عام مجلس التعاون الخليجي: لدينا رغبة حقيقة وصادقة وجادة في تعزيز العلاقات مع الهند (الشرق)

Lebanon 24
09-09-2024 | 10:04
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