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حماس: اتهام إدارة بايدن للحركة بأنها غيّرت بعض شروطها بشأن وقف إطلاق النار لا أساس له من الصحة (الشرق)

Lebanon 24
10-09-2024 | 04:27
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