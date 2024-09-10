رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين: العدو يقف اليوم تائهاً وحائراً أمام خيبته بسبب عدم تحقيقه أياً من أهدافه بعد نحو عام من الحرب

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